Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehrin göbeği diye tabir edilen Yeni Camii bölgesinde, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu artış gösterdi. Kısıtlama sebebiyle hafta sonunu evde geçirecek bazı vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için bazıları da evlerine gitmek için yollara çıktı. İş çıkış saatinin de denk gelmesi üzerine trafik yoğunluğu artış göstererek zaman zaman da durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollar ise havadan da görüntülendi.