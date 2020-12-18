Korgan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevat Paç'ın 29 Kasım tarihinde yapılan korona virüs testi, pozitif çıktı. 10 gün önce durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Paç, hayatını kaybetti.
Halk eğitim müdürü korona virüse yenik düştü
18.12.2020 - 20:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'nun Korgan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler : Ordu,
754032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754032.aspx
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