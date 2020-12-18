Korgan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevat Paç'ın 29 Kasım tarihinde yapılan korona virüs testi, pozitif çıktı. 10 gün önce durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Paç, hayatını kaybetti.