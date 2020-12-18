Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Aralık Salı günü Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde iddiaya göre, A.K. (31) namus meselesi yüzünden M.K.'ye tabanca ile defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan M.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışmada A.K.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan A.K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bugün akşam saatlerinde A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.