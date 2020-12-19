Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin P. ile kız arkadaşı Göknur O.’nun yaşadığı apartman dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının evin tamamını sarmasıyla uykularından uyanan Ersin P. ve sevgili Göknur O., alevlerin yükseldiği evde mahsur kaldı. Apartman dairesinde dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Erkek arkadaşının kurtarılmasını beklerken sinir krizi geçirdi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle evde mahsur kalan Göknur P., baygın halde ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen Göknur O., sinir krizi geçirdi. Erkek arkadaşı Ersin P.’nin içeride mahsur kaldığını söyleyen Göknur O., "Ersin'i kurtarın, Ersin içeride, yardım edin’’ dedi. Ayrıca mahalle sakinleri, evleri yanan Göknur O.’ya da mahallenin huzurunu kaçırdıkları iddiasıyla tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.

Yangın sırasında duşa girip kendisini ıslatınca kurtuldu

İtfaiye ekipleri Ersin P.’yi evin banyosunda kendisini yanmamak için ıslatırken buldu. Evden çıkarılan Ersin P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.