Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, koronavirüse yakalanan ve tedavi gören baba İlmettin Emir, fenalaşıp hayatını kaybetti. İlmettin Emir'in doktor olan oğlu Nebil Emir de, iki gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti.