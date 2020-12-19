Edinilen bilgiye göre, koronavirüse yakalanan ve tedavi gören baba İlmettin Emir, fenalaşıp hayatını kaybetti. İlmettin Emir'in doktor olan oğlu Nebil Emir de, iki gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti.
Hatay'da aynı aileden 2 kişi, iki gün ara ile koronavirüsten hayatını kaybetti
19.12.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde Emir ailesinin 2 ferdi, 2 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,koronavirüs,
754130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754130.aspx
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