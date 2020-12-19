Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Hayriye Sena B, 8. katta bulunan ikametinin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hayriye Sena B'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise Hayriye Sena B'nin ev ve çevresinde inceleme yaptı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.