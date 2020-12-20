Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimliği Çarşamba 112 İstasyonu'nda ambulans şoförü olarak görev yapan Sefa Ataseven, Covid-19 teşhisiyle Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ataseven yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sefa Ataseven'nin yarın saat 11.00'de Çarşamba ilçesindeki Beylerce Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Samsun'da ambulans şoförü korona virüsten hayatını kaybetti
20.12.2020 - 00:14 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 00:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 112'de görev yapan ambulans şoförü yakalandığı korona virüs hastalığından hayatını kaybetti.
Etiketler : Samsun,
754254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754254.aspx
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