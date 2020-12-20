Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de koronavirüs salgınıyla mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetimler sürüyor. 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta, şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla yolculuk eden kişiler, HES kodu ve Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) üzerinden sorgulandı. Her hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de Bölge Trafik Kontrol Noktasında yapılan uygulamada, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri de kontrol edildi.

Öte yandan, trafik güvenliğini sağlamak ve alkolden kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik ekipleri durdurulan araçlarda sürücülerin ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolünü de yaptı.