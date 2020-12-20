Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kavşak ve caddelerde denetimleri sıklaştırıldı. Ekipler, muaf tutulanlar haricinde sokaklarda gördükleri herkesi durdurarak kimlik sorgulaması yapıyor. Denetimler kapsamında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde uygulamaya yapan ekipler, kimlik kontrolünün yanı sıra GBT sorgusu da gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında uygulama noktasından geçen Burak K. (20), polis ekipleri tarafından durduruldu. GBT sorgusu yapılan Burak K.’nin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Kendisini çeken gazetecilere hastasına ilaç almak için sokağa çıktığını belirten Burak K.’ya polis ekipleri yoklama kaçağı olduğuna dair tebligatı imzalattı. Gence ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden dolayı 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.