Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbar doğrultusunda nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Bir nakil aracında avlanması yasak olan 9 adet yaklaşık 1 ton ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos balığına rastlandı. Balıklara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce el konularak, şahıslara ise idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen balıklar soğuk zincirin bozulması nedeniyle belediye ekiplerince gömülerek imha edildi. Yasadışı avcılıkla ilgili denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.