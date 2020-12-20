Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. arkadaşı A.A. ile tek saçma havalı tüfekle şakalaşmaya başladı. Bu sırada tüfek birden ateş alarak S.K.’yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden tek saçma ile yaralanan S.K., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.