Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır Devrek Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev alan ve en son Belediye Yazı İşleri Müdür Vekilliği görevini yürüten Şayeste Karaöz’ün yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkması neticesinde evinde tedavi görüyordu. Evinde birden fenalaşması üzerine çağırılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Karaöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 59 yaşında hayata veda eden Şayeste Kaöz, Devrek şehir mezarlığında toprağa verildi.