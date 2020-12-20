Uzun yıllardır Devrek Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev alan ve en son Belediye Yazı İşleri Müdür Vekilliği görevini yürüten Şayeste Karaöz’ün yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkması neticesinde evinde tedavi görüyordu. Evinde birden fenalaşması üzerine çağırılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Karaöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 59 yaşında hayata veda eden Şayeste Kaöz, Devrek şehir mezarlığında toprağa verildi.
Yazı İşleri Müdür Vekili koronavirüse yenik düştü
20.12.2020 - 19:32 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzun yıllardan bu yana Devrek Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan Şayeste Karagöz, hayatını kaybetti.
Etiketler : devrek melediyesi,Yazı İşleri Müdür Vekili,koronavirüs,
754396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754396.aspx
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