Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice’de yapılan Yıldırım-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Uygun operasyonu kapsamında, 4 piyade tüfeği, 52 kilogram toz esrar, 45 kilogram amonyum nitrat, 18 tüp, 4 akü, 1 ateşleme sistemi ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.
45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
20.12.2020 - 22:43 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 kilogram amonyum nitrat, 1 ateşleme sistemi ile 52 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler : diyarbakır,amonyum nitrat,
754427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754427.aspx
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