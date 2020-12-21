Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi 116 Sokak üzerinde park halinde bulunan 11 UA 664 plakalı otomobilin üzerine yanan sokak lambası bağlantı aparatı ile birlikte düştü. Sesi duyarak olaya zamanında müdahale eden vatandaşlar alevlerin araca daha fazla zarar vermesini önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve teknik ekipler sevk edildi. Olayla ilgili olarak gerekli dokümanlar toplanarak soruşturma başlatıldı.