Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi eski sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre sanayide bekçilik yapan Mahmut S., hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sanayide gezen Mehmet B. ve Halil B. kardeşlerle “Kısıtlama var, burada ne geziyorsunuz” diyerek tartıştı. Olay yerinden ayrılan kardeşler bugün yeniden sanayiye gitti. İki kardeş ile bekçi ve ismi öğrenilemeyen oğlu arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet B. ve Halil B. bıçakla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sonrası eski sanayi sitesine giden polis ekipleri, kavgaya karışan bekçiyi gözaltına alırken kaçan oğlunu yakalamak için de çalışma başlattı.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde içeride kavga eden kardeşlerin dışarı çıkarılmaları ve yere düştükten sonra vatandaşların müdahalesi yer alıyor. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılıyor.