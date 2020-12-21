Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 155 Polis İmdat hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yapılan baskında, Camiatik Mahallesi’nde boş bir binanın ikinci katında masalarda kumar oynayanlar ve sigara içenler olduğu tespit edildi. Yakalanan 5’i 65 yaş üstü 25 kişiye korona virüs kurallarını hiçe saymaktan toplam 78 bin 750 lira para cezası kesildi. Baskın sırasında bazı şahısların ise istiflerini bozmadan oyun oynamaya devam etmeleri dikkat çekti.