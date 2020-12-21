Edinilen bilgilere göre, 27 ACC 252 plakalı Renault Megane marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan arkadaşı yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
21.12.2020 - 22:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Gaziantep,
754649 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754649.aspx
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