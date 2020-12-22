Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çiftehavuzlar Mahallesi 1.Çirişhane caddesi üzerinde saat 05.30 sularında yürüyen Yaşar Ö., (32) ile S.M., (30) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında Yaşar Ö, bıçakla yaralandı. Hemen olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüpheli S.M.,’yi bulmak için çalışma başlattı.