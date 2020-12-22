Haber verilmesi üzerine eve gelerek yılanı yakalayan BeastWatch UK kurumunun yöneticisi Mike Potts, evde beslenirken kaçmış ya da terk edilmiş olabileceğini ifade etti. Potts, “Durum gerçekten şaşırtıcı. Yaz olsa yılanın bahçeden geldiğini düşünürdük. Bunlar sıcak iklim hayvanları. Soğuk havada fazla yaşayamazlar. Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ile temasa geçtik. Kayıp yılan var mı diye bakıyor, yılanın sahibini arıyorlar” dedi.
Kurutma makinesinde dev bir yılan gören aile şokta
22.12.2020 - 15:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Southport şehrinde bir aile, evlerinde kurutma makinesini açtıklarında kıvrılıp uyuyan dev bir piton yılanı görerek büyük bir şok yaşadı. Hayvanın oraya nasıl geldiği bilinmiyor.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
754804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754804.aspx
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