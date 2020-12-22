Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber verilmesi üzerine eve gelerek yılanı yakalayan BeastWatch UK kurumunun yöneticisi Mike Potts, evde beslenirken kaçmış ya da terk edilmiş olabileceğini ifade etti. Potts, “Durum gerçekten şaşırtıcı. Yaz olsa yılanın bahçeden geldiğini düşünürdük. Bunlar sıcak iklim hayvanları. Soğuk havada fazla yaşayamazlar. Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ile temasa geçtik. Kayıp yılan var mı diye bakıyor, yılanın sahibini arıyorlar” dedi.