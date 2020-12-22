Edinilen bilgiye göre, Azaplı köyünde yaşayan Demirci ailesinden Nuriye Demirci yakalandığı koronavirüs dolayısıyla 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nuriye Demirci’nin vefatının ardından eşi Ali Demirci ise 11 Aralık günü yine koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Nuriye ve Ali Demirci’nin oğlu Bayram Demirci ise yine koronavirüsten dolayı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir ay içinde 3 kişinin öldüğü aynı ailenin diğer bir çocuğu ise hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.
Bir ay içinde anne, baba ve oğlu koronadan hayatını kaybetti
22.12.2020 - 18:52 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde, yakalandıkları koronavirüsten dolayı 1 ay içinde anne, baba ve oğulları koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Ailenin diğer oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Etiketler : osmaniye,kadirli,koronavirüs,kovid-19,
754847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754847.aspx
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