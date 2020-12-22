Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar, Kofçaz ve Vize ilçelerine bağlı belde ve köylerde maske ve mesafe kuralına uymayan 21 kişiye toplamda 59 bin 400 lira para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından her gün anonslarla uyarılar sürüyor.