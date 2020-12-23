Alınan bilgiye göre, MİAD Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdunda kalan 8 kız çocuğunun akşam yurda dönmediğini fark eden yetkililer, durumu emniyete bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, arama çalışmaları sonucunda yurda dönmeyen kız çocuklarından önce 6'sını, bir süre sonra da 2'sini bularak yetkililere teslim etti.
Malatya'da yetiştirme yurduna dönmeyen 8 kız çocuğu bulundu
23.12.2020 - 01:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 01:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı MİAD Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdunda kalan ve yurda dönmeyen 8 kız çocuğunun tamamı polis ekiplerince bulundu.
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