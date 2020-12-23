Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay,Kayallar Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere,birden fazla hanenin arasında bulunan bir elektrik direğinin panosu, nedeni henüz belli olmayan bir şekilde patladı.Alev alan elektrik direğinin panosu art arda patlayarak çevreyi aydınlattı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis,itfaiye ve DEDAŞ ekipleri sevk edildi.Yağışlı olmasıyla birlikte itfaiye ekipleri korkutan yangını kısa sürede söndürdü.G

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.