Olay,Kayallar Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere,birden fazla hanenin arasında bulunan bir elektrik direğinin panosu, nedeni henüz belli olmayan bir şekilde patladı.Alev alan elektrik direğinin panosu art arda patlayarak çevreyi aydınlattı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis,itfaiye ve DEDAŞ ekipleri sevk edildi.Yağışlı olmasıyla birlikte itfaiye ekipleri korkutan yangını kısa sürede söndürdü.G
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de elektrik panosu bomba gibi patladı
23.12.2020 - 02:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 02:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde elektrik panosu bomba gibi patladı.
Olay,Kayallar Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere,birden fazla hanenin arasında bulunan bir elektrik direğinin panosu, nedeni henüz belli olmayan bir şekilde patladı.Alev alan elektrik direğinin panosu art arda patlayarak çevreyi aydınlattı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis,itfaiye ve DEDAŞ ekipleri sevk edildi.Yağışlı olmasıyla birlikte itfaiye ekipleri korkutan yangını kısa sürede söndürdü.G
Etiketler : mardin,mardin patlama,
754918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754918.aspx
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