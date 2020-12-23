Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akyazı Karaçalılık Mahallesinde ikamet eden Cihan Ekinci, borcu dolayısıyla arabasını 20 bin liraya sattı. 15 bin lira olan borcunu ödemek için ilçe merkezine giden Ekinci, montunun cebindeki paranın düştüğünü iddia etti. Durumu polis merkezine bildirdiğini belirten Ekinci, asgari ücretle çalıştığını, parayı bulan kişi veya kişilerin kendisine teslim etmesi durumunda ödüllendireceğini dile getirdi. Borcu dolayısıyla arabasını satan ve parasını kaybettiğini iddia eden Cihan Ekinci, “Bu sabah arabamı 20 bin liraya sattım. 15 bin lira ile borcumu ödeyecektim. Montumun cebinden düşürdüğümü fark ettim. Polise giderek paranın bulunması için yardım istedim. Bulanların insaniyet namına teslim etmelerini rica ediyorum. Asgari ücretle çalışıyorum, 6 aylığıma tekabül ediyor. Evliyim bir kızım var çok mağdur oldum. Bulan kişinin insanlık namına teslim etmesini istiyorum. Mükafatını da vereceğim” dedi.