Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yaptığı basın toplantısında 21 farklı kategoride medya ödüllerini kazananları açıkladı.

6’ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödüllerini kazananları açıklayan Sinan Burhan şunları kaydetti:

“Bu yıl 6’ncısını düzenleyeceğimiz önemli bir tören. Anadolu Yayıncıları Derneği bu toprakların derneğidir. Millidir, yerlidir. Bu topraklara, demokrasiye, milli kültüre bağlıdır. Ezan, bayrak ve cumhuriyet diyen bir dernektir. Değerli arkadaşlar biz bugün açıklayacağımız isimleri, Anadolu’daki yerel medya mensuplarıyla istişare ederek tespit ettik. Edirne’den Van’a kadar Türkiye’nin bütün coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdik. Demokratik çoğulcu yapıya sahip bir ödül töreni yapıyoruz.”

“Batuhan Bey, hem TGRT hem Türkiye gazetesi hem de İhlas Haber Ajansı’nı başarıyla temsil etmektedir”

Anadolu Medya Ödül töreninde “Yılın Gazetecisi” kategorisinde ödüle layık görülen kişinin İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar olduğunu açıklayan Burhan,” Batuhan Bey, hem TGRT hem Türkiye gazetesi hem de İhlas Haber Ajansı’nı başarıyla temsil etmektedir. Kendileri aynı zamanda Anadolu medyasına dost, Anadolu medyasının her daim yanında olan bir isimdir. Araştırmacı gazetecilikte önemli bir isimdir. Objektif ve değerli bir isimdir. Başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Yılın İletişimcisi Ödülü’nü İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a verdiklerini açıklayan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan,” Fahrettin Altun Bey’e burada özel bir paragraf açmak istiyorum. Fahrettin Bey milli ve yerli bir medya anlayışını ortaya koyuyor. Medyayı milli ve yerli olarak nasıl değerlendirebiliriz bunu ortaya koyuyor. Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Fahrettin Bey de bu topraklara bağlı, bu toprakları seven değerli bir isim. Bu nedenle hem Fahrettin Bey hem de ailesi maalesef haksız yere itibar suikastine maruz kalıyorlar. Maaş iddiaları vs. vs. Bunlar Anadolu’da kabul görmüyor. Bu toprakları sevmenin bir bedeli var. Fahrettin Bey de bu bedeli ödüyor. Dolayısıyla da Anadolu Medyası bu iftiralara inanmadığı için Yılın İletişimcisi Ödülü’nü Fahrettin Bey’e vermiştir, hayırlı olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

6. kez düzenlenen törende kazanılan ödüllerin takdimi için Şubat ayının başına tarih veren Başkan Sinan Burhan, takdim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım sağlayacağını beklediklerini belirtti.