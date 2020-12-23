Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesinde bulunan bir pasajda gerçekleşen olayda iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan birinin yanında bulunan silahla tartıştığı kişiye 3 el ateş açması sonucunda bacağından yaralandı. Meydana gelen olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekipleri gelirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yaralan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.