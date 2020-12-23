Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını ülke genelinde can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde ikamet eden ve ahi esnaf olarak bilinen 85 yaşındaki Muhammet Akdoğan, kasım ayında koronavirüse yakalandı. İlk olarak evinde tedaviye başlanan Akdoğan ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşındaki Muhammet Akdoğan Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Akdoğan’ın eşi 84 yaşındaki Naciye Akdoğan’da korona virüs nedeni ile hastanede tedavi altına alındı. Naciye Akdoğan’da hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen eşinden 20 gün sonra virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı çiftten geriye ise son çekilen fotoğrafları kaldı.

Ayrıca, Muhammet Akdoğan’ın kardeşi 77 yaşındaki Nusret Akdoğan’ın da koronavirüs nedeni ile yoğun bakımda tedavisi devam ettiği öğrenildi.