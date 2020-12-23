Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi, Bandırma, Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 13 çalışmada 18 şahıs yakalanırken, 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 48,78 gram metamfetamin, 0,75 gram sentetik kannabinoid, 91 adet sentetik ecza hap, 18,87 gram esrar, 0,35 gram esrar tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.