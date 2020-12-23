Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak’ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Yeni doğan bir erkek bebek, henüz kordon bağı üzerindeyken çöp konteynerine bırakılmış, çöp toplayan bir kadın tarafından bulunmuştu. Durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürmüş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro cinayet masası dedektifleri yaşanan gelişmeler üzerine geniş çaplı inceleme başlatarak, bölgedeki MOBESE ve diğer güvenlik kameralarını inceleyip, olayın failini 2 saatte yakaladı. Cinayet masası dedektifleri, anne E.Ç.’nin (22) yeni doğan bebeğini naylon bir poşet içerisinde çöpe attığını kameralardan tespit etti. E.Ç.’nin evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğin babası 21 Mustafa P. de emniyete getirilerek sorguya alındı.

Öte yandan, kızına yardım ettikleri iddia edilen E.Ç.’nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47) da evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alındı.

Anne E.Ç. kasten adam öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çocuğun babası olan ve E.Ç.’nin uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alınan E.Ç.’nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47), savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kan donduran ifade

Bebeğini evin tuvaletinde dünyaya getiren E.Ç., emniyetteki ifadesinde uzun süre hamile olduğunu ailesinden gizlediğini belirterek, “Çocuğumu evde dünyaya getirdim. Ailem son ana kadar olayı bilmiyordu. Son ana kadar durumu ailemden sakladım. Doğumun ardından olayın şokunu üzerimden atamadım. Evden çıktım ve tenha gördüğüm bir yere bebeğimi bıraktım sonra eve döndüm" dediği ortaya çıktı.