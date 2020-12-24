Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bizans imparatorlarından II. Tiberius ile Maurikios tarafından, o dönemdeki adı ''Demeter'' olan Samandıra’ya inşa ettirilen “Damatrys Sarayı”, 14 yüzyılın yorgunluğuna rağmen tarihe meydan okuyor. Bizans'tan günümüze ulaşan en önemli yapılardan biri olan Damatrys Sarayı havadan görüntülendi. Tarihçi ve yazar Mehmet Dilbaz, “Sancaktepe ilçe merkezinin bulunduğu alan eski İstanbul döneminde çok önemli bir sayfiye alanı, burası güzelliklerin başkenti olarak tanımlanan bir yer. 1296 yılında İstanbul’da olan deprem sonucu Sancaktepe, imparatorluğa üç ay başkentlik yapmış. Roma İmparatorluğu buradan yönetilmiş. Geçen zaman sonrası üzeri toprakla kaplanmış ve tepecik oluşmuş. Tarihî yapı, 12 yıl önce bir müteahhidin buraya bina yapmak istemesi üzerine ortaya çıkmış. Sancaktepe Belediyesi tarafından onarıma alındı. Bu alan yine o eski ihtişamlı günlerine kavuşacak. Roma ve Bizans döneminde Damatrys Sarayı, Anadolu’ya açılan kapıydı. Bu bölgenin şöyle bir önemi de var. Alt kısımlarda askerî yapılar da var. Roma imparatorları Asya tarafına sefere çıkarken ve Asya tarafından seferden dönerken buraya mutlaka uğruyorlarmış. İmparator Romen Diyojen, Sultan Alparslan ile savaşmak üzere 1071 Malazgirt Savaşı’na giderken burada bütün ordusunu toplamış ve buradan sefere çıkmış” ifadelerini kullandı.