Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent'te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi. Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.