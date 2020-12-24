Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent'te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi. Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
Başkent güne kar ile uyandı
24.12.2020 - 08:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 08:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,
755156 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755156.aspx
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