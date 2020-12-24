Edinilen bilgiye göre, 48 EG 806 plakalı otomobili Duaçınarı uygulama noktasında ekipler durdurmak istedi. Duaçınarı uygulama mevkiinden yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonunda araç, Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi yolunda tarlaya terk edilmiş halde bulundu. Ayrıca araç içinde tütün ürünleri bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi bulmak için çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı
24.12.2020 - 09:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü ve arkadaşları aracı terk ederek kayıplara karıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
755159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755159.aspx
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