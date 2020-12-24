Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkisini hissettiren kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hafik ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü. Dondurucu soğuğun etkisiyle ilçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluştu. Yüzeyi buzla kaplanan göl üzerinde bir kedi oynarken gölde yaşayan kuşlar ise güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan yüzeyi buzla kaplanan göl havadan görüntülendi.
Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu
24.12.2020 - 11:16 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye düştüğü Sivas'ta, Hafik ilçesindeki Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hafik gölü,Sivas,
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