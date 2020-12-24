Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2862 Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 41 yaşındaki Can Vurgun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında enjektör bulunan ve uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan Vurgun'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'da çocuk parkında erkek cesedi bulundu
24.12.2020 - 15:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da parkta 41 yaşında bir erkek cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,çocuk parkı,erkek cesedi,
755222 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755222.aspx
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