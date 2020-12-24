Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kurulum aşamasında olan bir işletmede etil alkolün saflaştırılarak sahte alkol üretiminde kullanılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, aralarında işletme sorumlusunun da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ve maliye ekiplerince adreste yapılan aramada, 77 bin litre etil alkol ele geçirildi.