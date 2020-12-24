Alınan bilgiye göre, Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu. Polise bıçak çeken şüpheli, vatandaşlar ve polisin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.
Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişi emniyete götürüldü.
Maske takmayan şahıs kimlik soran polise bıçak çekti
24.12.2020 - 15:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde maske takmayan bir kişi kimlik soran polise bıçak çekti.
Alınan bilgiye göre, Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu. Polise bıçak çeken şüpheli, vatandaşlar ve polisin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : maske,polis,bıçaklı saldırgan,
755229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755229.aspx
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