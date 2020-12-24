Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu. Polise bıçak çeken şüpheli, vatandaşlar ve polisin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.



Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişi emniyete götürüldü.