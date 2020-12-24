Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde 9 - 22 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber vaka sayılarında yüzde 34 azalma sağlandı. 15 - 22 Aralık tarihleri arasında ise entübe hasta sayısında yüzde 24 azalma sağlandı” ifadelerine yer verildi.
Nevşehir’de korona virüs vakaları yüzde 34 düştü
24.12.2020 - 16:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde korona virüs vaklalarının yüzde 34 oranında azaldığını açıklandı.
Etiketler : Nevşehir,
755237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755237.aspx
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