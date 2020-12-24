Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde 9 - 22 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber vaka sayılarında yüzde 34 azalma sağlandı. 15 - 22 Aralık tarihleri arasında ise entübe hasta sayısında yüzde 24 azalma sağlandı” ifadelerine yer verildi.