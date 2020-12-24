Jandarmaya ait 4 personelin bulunduğu otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Karabucak Caddesi'nde devrildi.
Kazada hafif yaralanan bir jandarma, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Jandarmaya ait 4 personelin bulunduğu otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Karabucak Caddesi'nde devrildi.
Kazada hafif yaralanan bir jandarma, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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