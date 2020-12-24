 Jandarmaya ait 4 personelin bulunduğu otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Karabucak Caddesi'nde devrildi.

Kazada hafif yaralanan bir jandarma, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.