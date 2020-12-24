Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 21 Aralık'ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Karadayı (26) boşandığı eski eşi Esma Nur Karadayı ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Karadayı yanında getirdiği tabanca ile Esma Nur Karadayı’nın başına ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan Muhammet Karadayı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne, ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karadayı, 3 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybetti.