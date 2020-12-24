Kastamonu Valiliği, Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince il merkezine bağlı Çıban köyünde korona virüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 10 gün süreyle karantinaya alındığını ve köye giriş çıkışlara izin verilmeyeceğini açıkladı.
Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı
24.12.2020 - 22:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 22:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da merkeze bağlı Çıban köyü korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Etiketler : Kastamonu,
755299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755299.aspx
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