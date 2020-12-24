Kastamonu Valiliği, Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince il merkezine bağlı Çıban köyünde korona virüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 10 gün süreyle karantinaya alındığını ve köye giriş çıkışlara izin verilmeyeceğini açıkladı.