Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Halk Müziği sanatçısı Engin Nurşani 36 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören Nurşani, sabah vefat etti. Sanatçının doktoru Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Yaklaşık bir buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Engin Nurşani, 1984'te dünyaya geldi. 2003'de babası Ozan Ali Nurşani'den habersiz çıkardığı "Adına Bir Çizik Çektim" albümü ile müzik kariyerine başladı. Geniş kitlelere ulaştı.