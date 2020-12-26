Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle, her yerde olduğu gibi ülkemizde de bir dizi tedbir uygulamaya konuldu. Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik alınan bu tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Sokağa çıkamayan, tek başına yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara kayıtsız kalmayan Sultanbeyli Belediyesi, ilçede bir çalışma başlattı. Belediyenin “Gönüllüler Timi” adıyla oluşturduğu ekip, ilçede ikamet eden tüm yaşlı ve engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarını gideriyor. “Hafta sonu her yer bisiklet yolu!” sloganıyla oluşturulan 20 kişilik ekipte Kızılay’ın gençlik kadrosu yer alıyor. İlçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak için bisikletleriyle iş başına geçen “Gönüllüler Timi” görevine başladı. Evlerine malzeme ulaştırılan vatandaşlar, yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yapılan bu uygulamanın kısıtlamalar boyunca her hafta sonu devam edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Hüseyin Keskin, ilçede dayanışma ve kardeşlik duygularını perçinleyen çalışmalarda bulunduklarını belirterek, “Pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiriyoruz. Salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği bu günlerde vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalardan biri olan ‘Gönüllüler Timi’ ile evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyoruz. Ekibimizde yer alan Genç Kızılay Gönüllüleri’ne ve Aydos Bisiklet Kulübü’ne teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Aykut Zor-Metin Başar İHA