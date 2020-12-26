Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar tuğla fabrikalarında çalıştıktan sonra emekli olan 59 yaşındaki Hüseyin Tırpan, doğup büyüdüğü Yassıçal köyünde ve il merkezindeki köylülerinden ölenlerin isimlerini 12 yıldır günü gününe defterine yazıyor. Köyde aynı adı ve soyadı taşıyan çok sayıda kişinin bulunduğu için ölenin ismini gerektiğinde lakabıyla not ediyor. ‘Kör İbiğin Abdullah’, ‘Hakkının Yuluk’, ‘Ayrancının Hülü Ebe’, ‘Tıstıs Ana’ gibi lakaplar dikkat çekiyor.

Amasya merkez Savadiye Mahallesi’ndeki evinin etrafında bulunan köylüleri ve köyündeki akrabalarıyla da telefon ile sosyal medya aracılığıyla sürekli iletişim halinde olan Hüseyin Tırpan vefat edenlerden haberdar olup defterine yeni isimleri ekliyor. Defterde 350 kişinin ismi yer alıyor.

İsimleri hesap makinesiyle yıl yıl topladığını, bu yıl ise koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla bir önceki yıla oranla ölümlerin sayısının arttığına değinen Tırpan, ilginç hobisini ömrünün sonuna kadar sürdürmek istediğini söyledi. Aynı köyden fotoğrafçı Tuncay Çuhadar da Tırpan’ı kutladı.