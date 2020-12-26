Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesi Kuyular Mahallesi’nde yaşayan Köşk Birlik eski esnaflarından Adnan Oğuz geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Oğuz’a koronavirüs şüphesi ile test yapıldı. Testi pozitif çıkan Oğuz hastanede tedavi altına alındı. Gün geçtikçe durumu kötüye giden Oğuz’un tedavisine, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesinde devam edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Oğuz hayata gözlerini kapadı. Oğuz’un ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 10 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ağabeyi Cevdet Oğuz ile aynı kaderi paylaşan Oğuz’un koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuyucular Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.