Bodrum’da aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum’u aydınlattı. Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu. Paket servisçileri ise yollarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti.
Bir anda ortaya çıktı herkes baka kaldı
26.12.2020 - 18:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Deniz üzerinde görülen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
Bodrum’da aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum’u aydınlattı. Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu. Paket servisçileri ise yollarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti.
Etiketler : muğla,
755654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755654.aspx
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