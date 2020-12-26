Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’da aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum’u aydınlattı. Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu. Paket servisçileri ise yollarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti.

