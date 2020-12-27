Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde polis noktasında, 30 yılı aşkın süredir görev yapan bekçi Recep Ünlü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü’nün ölümüne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Vali Yerlikaya paylaşımında:

“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü’yü covid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.