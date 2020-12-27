Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekipleri aşrı rüzgardan kaynaklı söndüremiyor. Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.
Hatay'da 4 ayrı noktada yangın
27.12.2020 - 01:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 01:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı.
Etiketler : hatay,hatay yangın,yangın,
755706 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755706.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER