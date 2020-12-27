Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekipleri aşrı rüzgardan kaynaklı söndüremiyor. Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.