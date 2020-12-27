Aşkale ilçesinde birçok araç soğuk havanın etkisiyle sabah çalışmazken, Karasu Nehri'nin büyük bir bölümünün yanı sıra HES Baraj Göleti de buz tuttu. Baraj içerisinde konaklayan yabani ördek, kaz ve su kuşları donan gölün ortasında kümeleştiler. Soğuk havanın hüküm sürdüğü Aşkale'de hayat adeta buz kesti.
Termometreler eksi 30 dereceyi gördü, Karasu Nehri dondu
27.12.2020 - 10:06 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Termometrelerin gece eksi 30 dereceyi gösterdiği Erzurum'un Aşkale ilçesinde Karasu Nehri ve HES göleti buz tuttu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karasu Nehri,Eskişehir,
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