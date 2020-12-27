Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir gün arkadaşı ile koyunlarını merada otlatırken can sıkıntısından çektikleri videoyu internette paylaşmaları üzerine başlayan serüven onu sosyal medya fenomeni haline getirdi. 25 binin üzerinde takipçisi olan ve videoları 3 milyon üzerinde izlenen Nuri Saltan “Balıkesir Havran’da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Köy hayatı ve hayvancılıkla ilgili videolar çekiyorum” dedi.

İZLENİMLERİ 3 MİLYONU AŞTI

Can sıkıntısı ile başlayan video paylaşım serüveni hakkında bilgi veren Saltan “Bir arkadaşımla beraber koyunları otlatırken canımız sıkılmıştı. Ne yapalım dedik. Bir video çekelim dedik. Youtube’a bir tane video yükledik. O videomuz 40 bin kişi tarafından izlenildi. Dışarıda, büyükşehirlerde yaşayan insanların köy hayatına ve hayvancılığa ne kadar çok ilgi gösterdiğini anladık. Sonra videoları yüklemeye devam ettik. 10 video, 20 video, 30 video derken şu anda büyük bir kitleye ulaştık. İzlenmelerimiz de 3 milyonu aştı” diye konuştu.

Çekimler için köy hayatını konu aldıklarını ifade eden Nuri Saltan “Köy hayatında yaptığımız günlük işleri çekiyoruz. Koyunlara bakıyoruz. Koyunları yayıyoruz. Koyunların yanında beraber yemek videoları çekiyoruz. Keçiler hakkında ve büyükbaş, küçükbaş her türlü hayvanlar hakkında bilgiler veriyoruz. Bir nebze köy hayatına dair bu şekilde videolar çekmeye devam ediyoruz” dedi.