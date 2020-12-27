Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti. Seyir halinde giden kamyonetin kasasında oturan bir kişi, boynuna tasma bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer bir araçtaki vatandaşın duruma tepki göstermesi üzerine sinirlenen adam, 'Çek çek hemen çek ver' diyerek tepki gösterdi.